В Конгрессе США заявили о паузе в переговорах о повышении лимита госдолга Hill: Белый дом и палата представителей США приостановили переговоры о потолке госдолга

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Переговоры администрации президента США Джо Байдена и палаты представителей о повышении потолка госдолга приостановлены, сообщил конгрессмен Гаррет Грейвс изданию The Hill. Минфин предупреждал, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать свои обязательства.

Мы решили сделать паузу, потому что это (переговоры. — NEWS.ru) просто непродуктивно, — цитирует его издание.

В январе Министерство финансов США информировало конгресс о применении «чрезвычайных мер» из-за предполагаемого достижения потолка государственного долга в $31,381 трлн. Белый дом настаивает на повышении потолка без каких-либо условий. Однако палата представителей, которую контролирует республиканская оппозиция, связывает этот шаг с сокращением бюджетных расходов.

Ранее глава Белого дома заявил, что существует возможность договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Президент пояснил, что является прирожденным оптимистом, поэтому верит в то, что дефолта можно избежать. По его словам, желание достичь соглашения по этому вопросу «присутствует с обеих сторон».

В свою очередь глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме конгрессменам подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня. Она в очередной раз призвала незамедлительно повысить потолок государственного долга страны.