Белый дом: в настоящее время ЧВК «Вагнер» не участвует в боях на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В настоящее время ЧВК «Вагнер» не принимает участия в боевых действиях на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на форуме Аспенского института в штате Колорадо. При этом он отметил, что не может сказать о будущем частной военной компании.

Могу с уверенностью сказать, что на данный момент она не задействована в боевых действиях на Украине, — сказал он.

Также Салливан сообщил, что не может дать четкого ответа, как это повлияло на связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. По словам помощника президента США по нацбезопасности, «в полной мере последствия случившегося» будут понятны «в течение дней, недель и месяцев». При этом он отметил, что в настоящее время некоторые фрагменты ЧВК «Вагнер» «были переброшены в Белоруссию».

Ранее командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев сообщил, что ВСУ решили укрепить участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 км противотанковых рвов. Кроме этого, Вооруженные силы Украины соорудили более 30 тыс. минных ловушек, это станет «неожиданностью» для противника, сказал Наев.