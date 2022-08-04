Белый дом: Блинкен хочет обсудить с Лавровым проблему заключенных

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет искать возможности для разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи АСЕАН в Камбодже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. По его словам, американский политик хочет обсудить вопрос обмена заключенными с российским министром, сообщает MSNBC. Кирби указал на большую вовлеченность Блинкена в решение данного вопроса.

Он (Блинкен. - NEWS.ru) очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает, — заявил Кирби.

Ранее российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере).

США предложили России обменять Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Впоследствии в Белом доме сообщили, что Россия ответила на предложение об обмене заключёнными неким «контрпредложением», однако Белый дом не счёл его серьёзным и заслуживающим обсуждения.