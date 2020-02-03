https://static.news.ru/photo/6fd7590e-4651-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Бейонсе и её муж, рэпер Jay-Z, сидя слушали государственный гимн Соединённых Штатов, который в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги (NFL) — Супербоуле — исполнила Деми Ловато.

Вместе с супругами Картер за выступлением певицы наблюдала восьмилетняя дочь Блю Айви. Семья сидела недалеко от поля и даже не попыталась встать со своих стульев. Мужчина рядом с Бейонсе и Jay-Z, по всей видимости, их телохранитель, слушал гимн стоя, отмечает TMZ.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер Штатов Дональд Трамп забыл слова из государственного гимна страны во время игры в американский футбол в одном из колледжей.