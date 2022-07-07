Байдену посоветовали пройти экспресс-курс по рыночной экономике Boston Herald: Байдену нужен экспресс-курс по рыночной экономике, чтобы сдержать рост цен

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден явно не понимает, как работает рыночная экономика. он подтверждает это своими заявлениями о росте стоимости энергоносителей. К такому выводу пришли обозреватели издания Boston Herald. Они считают, что попытки главы Белого дома обвинить в скачке цен на топливо Москву и реализующие товар компании свидетельствует о том, что руководитель американского государства и не пытается разобраться в истинных причинах инфляции.

Стало неинтересно видеть попытки Байдена обвинить в высоких ценах на топливо всех, кроме собственной внутренней политики в области бурения и добычи, — заявили журналисты.

Таким образом они поддержали сообщение в Twitter Американской нефтегазовой ассоциации на пост Байдена с призывом снизить цены на заправках. Представители организации посоветовали президенту «пройти вводный курс экономиечской теории в университете».

Ранее издание Politico сообщило, что разговоры о том, что в США может начаться серьезная рецессия, все больше распространяются по всей стране, от Уолл-стрит до Белого дома. Издание отмечает, что в Соединенных Штатах наблюдается скачок цен и повышение процентной ставки, а усилия американских властей по борьбе с инфляцией пока не привели к результату.