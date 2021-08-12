16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Байдена заподозрили в ненависти к белым американцам

13:34, 12 августа 2021
Байдена заподозрили в ненависти к белым американцам Джо Байден Фото: instagram.com/joebiden
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Законопроект, предложенный президентом США Джо Байденом, полон дискриминации белых американцев. Об этом сообщает New York Post.

Предложенный главой Белого дома новый законопроект по инфраструктуре прошёл чтения в сенате США. Документ призван облегчить жизнь афроамериканцам, но сильно осложнит бизнес для белых. Например, в сфере городского благоустройства и строительства приоритет будут получать подрядчики и наёмные рабочие из числа афроамериканцев. Также фирмы, принадлежащие национальным меньшинствам или женщинам, будут в первую очередь получать государственные заказы, в ущерб объективно деловым факторам.

Ранее сообщалось, что перепись населения США 2020 показала, что впервые в истории страны численность белого населения упадет ниже 60%. Кроме того, прогнозируется, что численность белых американцев возрастом до 18 лет будет меньше, чем число испаноговорящих или афроамериканцев. Отмечается, что только в пяти штатах белые продолжают составлять большинство населения при 26, где ситуация стала противоположной.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео