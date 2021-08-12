Байдена заподозрили в ненависти к белым американцам

Законопроект, предложенный президентом США Джо Байденом, полон дискриминации белых американцев. Об этом сообщает New York Post.
Предложенный главой Белого дома новый законопроект по инфраструктуре
Ранее сообщалось, что перепись населения США 2020 показала, что впервые в истории страны численность белого населения упадет ниже 60%. Кроме того, прогнозируется, что численность белых американцев возрастом до 18 лет будет меньше, чем число испаноговорящих или афроамериканцев. Отмечается, что только в пяти штатах белые продолжают составлять большинство населения при 26, где ситуация стала противоположной.