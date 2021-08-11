В США сократилась численность белых американцев

Итоги переписи населения США 2020 года показали, что впервые в истории страны число белых американцев сократилось. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, 12 июля будут опубликованы итоги переписи населения Соединённых Штатов, прошедшей в 2020 году. Ожидается, что процент белого населения упадет ниже 60%. Также существует прогноз, что число белых жителей США в возрасте до 18 лет, согласно переписи, составит меньшинство. Специалисты отметили, что в 26 штатах это сокращение уже произошло, и только в пяти штатах белые составят большинство.

Ранее сообщалось, что в США призвали отстранить вице-президента Камалу Харрис от должности. Республиканская партия указывает на то, что она спровоцировала миграционный кризис. Губернатор штата Техас Дэн Патрик объявил миграционную политику администрации президента Джо Байдена несостоятельной. Отмечается общее снижение рейтинга доверия к вице-президенту страны. СМИ заметили, что Харрис всё реже появляется на публике и избегает публичных мероприятий.