В США сократилась численность белых американцев

Итоги переписи населения США 2020 года показали, что впервые в истории страны число белых американцев сократилось. Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, 12 июля
Ранее сообщалось, что в США призвали отстранить вице-президента Камалу Харрис от должности. Республиканская партия указывает на то, что она спровоцировала миграционный кризис. Губернатор штата Техас Дэн Патрик объявил миграционную политику администрации президента Джо Байдена несостоятельной. Отмечается общее снижение рейтинга доверия к вице-президенту страны. СМИ заметили, что Харрис всё реже появляется на публике и избегает публичных мероприятий.