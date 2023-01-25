Байден заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению

Президент США Джо Байден заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению. В ходе брифинга в Белом доме он указал, что для успеха ВСУ на поле боя им необходимо «иметь возможность, чтобы противостоять эволюционной российский тактике и стратегии». Байден подчеркнул, что США помогают Украине «защитить свой суверенитет».

С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям, — сказал глава Белого дома.

Ранее журналист агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что власти США отправят Украине в качестве военной поддержки 31 танк Abrams. Он подчеркнул, что в совокупности эти боевые машины стоят $400 миллионов. Позднее Байден подтвердил эту информацию в ходе брифинга в Белом доме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что план поставок танков Abrams и Leopard Украине является достаточно провальным по технологическим причинам. По его словам, эти танки «горят так же, как и все остальные, только стоят дорого». Песков при этом указал, что США «останутся с хорошими барышами» в случае передачи танков Киеву.