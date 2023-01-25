Стало известно, сколько танков Abrams США направят на Украину Bloomberg: США направят на Украину 31 танк Abrams

Фото: Menelik Collins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США отправят Украине в качестве военной поддержки 31 танк Abrams, написал в соцсетях журналист агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Он подчеркнул, что в совокупности эти боевые машины стоят $400 миллионов.

Администрация президента Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams стоимостью $400 миллионов, — сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что американский лидер намерен отправить Киеву от 30 до 50 танков Abrams. Кроме того, в среду Байден выступит с речью о военной помощи Украине.

Политолог Малек Дудаков ранее объяснил, что Вашингтон планирует передать ВСУ танки M1 Abrams для того, чтобы помочь Украине начать контрнаступление. Он связал резкое изменение решения США о поставках боевой техники Украине со страхами очередного провала Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что план поставок танков Abrams и Leopard Украине является достаточно провальным по технологическим причинам. По его словам, эти танки «горят так же, как и все остальные, только стоят дорого».

Песков при этом указал, что США «останутся с хорошими барышами» в случае передачи танков Киеву.