Байден заявил о достижении окончательного соглашения по госдолгу

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Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти достиг бюджетного соглашения, которое позволит избежать дефолта страны, передает РИА Новости. Американский лидер добавил, что теперь документ готов для согласования с конгрессом.

Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу, — сказал Байден.

Он обратился к членам законодательного органа страны с призывом принять соглашение для избежания дефолта.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.