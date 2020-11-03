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США

Байден заявил, что может победить в битве «за душу страны»

18:01, 03 ноября 2020
Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал избирателей посетить избирательные участки. Он заявил, что жители могут победить в битве «за душу страны».

Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны, — подчеркнул он в Twitter.

Политик отметил, что в день выборов граждане должны голосовать «за новый день для Америки». Такое заявление он сделал в ходе видеообращения, опубликованного в Twitter.

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.

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