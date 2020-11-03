Байден заявил, что может победить в битве «за душу страны»

https://static.news.ru/photo/eec5b13a-1de6-11eb-8f09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал избирателей посетить избирательные участки. Он заявил, что жители могут победить в битве «за душу страны».

Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны, — подчеркнул он в Twitter.

Политик отметил, что в день выборов граждане должны голосовать «за новый день для Америки». Такое заявление он сделал в ходе видеообращения, опубликованного в Twitter.

Today, vote for a new day in America. pic.twitter.com/WzarlQ8JDI — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.