Байден захотел поскорее покончить с угрозой дефолта

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Американский президент Джо Байден заявил, что планирует созвониться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы завершить согласование всех деталей договоренности по госдолгу страны, передает РИА Новости. По словам хозяина Белого дома, он рассчитывает предотвратить суверенный дефолт страны.

Я собираюсь позвонить Маккарти, <...> чтобы убедиться, что все точки над и расставлены. Думаю, мы в хорошей форме, — сказал Байден.

Республиканцы согласились повысить потолок госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. Соглашение по потолку госдолга в виде законопроекта поступит в среду на утверждение конгресса.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.