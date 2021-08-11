Байден заблудился на входе в Белый дом

Президент США Джо Байден снова подвергся критике со стороны пользователей соцсетей. На этот раз он заблудился при входе в Белый дом, игнорируя указания агента безопасности. Видеозапись случившегося появилась в Twitter издания The Hill.

На опубликованных кадрах видно, как агент указал ему заходить в Белый дом по специальной дорожке. Однако глава государства не послушался и прошёл по траве вслед за сотрудником службы безопасности.

Этот случай шокировал пользователей соцсетей, которые в очередной раз стали предполагать о возможных болезнях президента США.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021

Американцы и жители других стран неоднократно замечали за Байденом оговорки, забывчивость и неподобающую президенту физическую форму. Так, во время своего обращения по российско-американским отношениям Байден не смог выговорить имя Владимира Путина, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.

Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что неловкие оговорки президента США Джо Байдена могут быть связаны с проблемами головного мозга и наличием склерозированных сосудов.