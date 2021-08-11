Байден заблудился на входе в Белый дом

Джо БайденФото: White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Джо Байден снова подвергся критике со стороны пользователей соцсетей. На этот раз он заблудился при входе в Белый дом, игнорируя указания агента безопасности. Видеозапись случившегося появилась в Twitter издания The Hill.
На опубликованных кадрах видно, как агент указал ему заходить в Белый дом по специальной дорожке. Однако глава государства не послушался и прошёл по траве вслед за сотрудником службы безопасности.
Этот случай шокировал пользователей соцсетей, которые в очередной раз стали предполагать о возможных болезнях президента США.
Американцы и жители других стран неоднократно замечали за Байденом оговорки, забывчивость и неподобающую президенту физическую форму. Так, во время своего обращения по российско-американским отношениям Байден не смог выговорить имя Владимира Путина, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что неловкие оговорки президента США Джо Байдена могут быть связаны с проблемами головного мозга и наличием склерозированных сосудов.