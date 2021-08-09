Онищенко нашёл объяснение ляпам и оговоркам Байдена

Неловкие оговорки президента США Джо Байдена могут быть связаны с проблемами головного мозга и наличием склерозированных сосудов. Как сообщает ФАН, об этом заявил депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

У Байдена, скорее всего, склерозированные сосуды. Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это всё следствие, — отметил Онищенко.

При этом врач подчеркнул, что подобное поведение президента США не говорит о каком-либо заболевании, а является следствием его пожилого возраста.

Онищенко напомнил, что большинство депутатов США находятся в возрасте от 70 лет и выше и имеют огромный жизненный опыт. Однако, несмотря на свою работоспособность, Джо Байден не обладает «сильной генетикой».

Также врач рассказал о том, что внимательно следил за прошедшей в Женеве встречей Путина и Байдена. Онищенко не заметил у президента США «симптомов» каких-либо заболеваний.

Американцы и жители других стран неоднократно замечали за Байденом оговорки, забывчивость и неподобающую президенту физическую форму. Так, во время своего обращения по российско-американским отношениям Байден не смог выговорить имя Владимира Путина, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.