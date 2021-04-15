Байден выступит с заявлением по России

https://static.news.ru/photo/385d8072-9e0a-11eb-9679-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступит в четверг, 15 апреля, с заявлением по России. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Белого дома обновлённом графике президента.

Президент выступит с заявлением по России, — говорится в документе администрации американского лидера.

Речь Байдена запланирована на 16:30 по времени Вашингтона (23:30 мск).

Как писал NEWS.ru, Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили представители Белого дома.

Согласно документу, Штаты высылают десять российских дипломатов. Кроме того, США запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Также Вашингтон признаёт ответственной за кибератаку СВР. Американский Минфин, в свою очередь, ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции Вашингтона фактически девальвируют конструктивный тон беседы между президентами России и США, которая прошла 13 апреля. По его словам, после этого очень сложно говорить о перспективах встречи Путина и Байдена.