Байден выразил разочарование выходом Турции из конвенции по защите женщин

https://static.news.ru/photo/4f7726b4-8a5f-11eb-8fa9-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден выразил глубокое разочарование в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ), направленной на борьбу с насилием в отношении женщин. Американский лидер назвал это «удручающим шагом назад» для всего международного движения, отстаивающего их права.

Внезапный и необоснованный выход Турции из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование. Во всём мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции — первой стране, подписавшей конвенцию, — цитирует ТАСС заявление Байдена.

Стамбульскую конвенцию приняли 47 стран Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней заданы минимальные стандарты по предотвращению насилия, обеспечению защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики в этих сферах.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз призвал официальную Анкару пересмотреть своё решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в настоящий момент необходимо проявлять лидерство и активизировать глобальные силы по борьбе с насилием в отношении женщин, а не отступать.

Ранее Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции, при этом вице-президент страны Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин будет продолжена.