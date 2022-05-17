Байден встретится 19 мая с премьером Швеции и президентом Финляндии

Джо Байден / Фото IMAGO/Ting Shen / Pool via CNP /Global Look Press

Президент США Джо Байден 19 мая встретится в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и главой Финляндии Саули Ниинистё, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой администрации американского лидера. Главной темой встречи станет желание двух скандинавских стран вступить в НАТО.

В четверг президент Байден примет премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме. Лидеры обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и европейскую безопасность, а также усиление нашего тесного партнёрства по ряду глобальных вопросов и поддержку Украины, — указано в заявлении.

Министры обороны стран Евросоюза будут выступать за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу, об этом ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, такое решение прямо противоположно желанию России. Он также выразил надежду, что НАТО сможет переубедить Турцию, которая выдвинула ряд возражений по приёму Швеции и Финляндии в Альянс.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, власти этих стран предоставили убежище террористам. Как отметил турецкий лидер, у обеих республик нет чёткого отношения к террористическим организациям.