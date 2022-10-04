Байден упростил закупку критических вооружений для ВС США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден внес изменения в закон об оборонном производстве. Они упрощают предусмотренную законом процедуру, расширяющую и ускоряющую внутреннее производство критических вооружений и оборудования для вооруженных сил США, отмечается в опубликованном меморандуме главы Белого дома.

Я вношу исключения в пункты 303(a)(5) и 303(a)(6) закона [об оборонном производстве] в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны, — подчеркивается в документе.

Хозяин Белого дома пояснил, что принял решение из-за необходимости расширить производство вооружений для «обороны от вражеской агрессии». По его словам, национальной обороноспособности наносят вред «перебои в этой области».

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии в палате представителей США обсуждают возможность запуска импичмента Джо Байдена. Некоторые республиканцы настроены на то, чтобы превратить последние два года руководства Байдена в «ночной кошмар».