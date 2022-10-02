В США обсуждают планы запуска импичмента Байдена «Коммерсант»: республиканцы обсуждают планы запуска импичмента Байдена

Фото: IMAGO/Samuel Corum / Pool via CN/Global Look Press

Джо Байден

Представители республиканской партии в Палате представителей США обсуждают возможность запуска импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на американские СМИ. В газете отметили, что некоторые республиканцы настроены на то, чтобы превратить последние два года руководства Байдена в «ночной кошмар».

Журналисты издания пишут, что в течение последних нескольких дней топовые СМИ США, такие как The Washington Post, CNN, Axios, USA Today, опубликовали статьи о том, что в Республиканской партии ходят толки о запуске процедуры импичмента в адрес Байдена.

На текущий момент в Палате представителей США большинство сохраняется за демократами: 220 против 211 республиканских конгрессменов.

Эта тема стала вновь одной из самых обсуждаемых после выхода интервью члена Палаты представителей, республиканки Нэнси Мейс в передаче «Встреча с прессой» на NBC. Во время ответа на вопрос о том, стоит ли ожидать, что большая часть представителей Республиканской партии готова объявить импичмент Байдену в следующем Конгрессе, она ясно выразилась, что таково стремление партийной верхушки. Мейс подчеркнула, что ей самой не очень претит такая инициатива, поскольку она расколет Конгресс.

В британской газете Independent отмечают, что самые громкие призывы по запуску процедуры импичмента Байдену исходят от сторонников экс-президента США Дональда Трампа и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ставшей инициатором пяти из девяти резолюций по импичменту американского лидера.

Ранее Байден в ходе своего выступления в Филадельфии назвал республиканца Трампа и его сторонников «воплощением экстремизма», который угрожает основам американской политической системы. Глава государства уточнил, что речь идет только о людях, поддерживающих лозунг MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой»). По словам хозяина Белого дома, если Трамп окажется у власти — он отнимет права и свободы граждан.