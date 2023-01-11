Байден удивился находке секретных материалов в своем офисе Байден заявил, что удивился обнаружению секретных документов и не знает их содержания

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден удивился тому, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы. По его словам, он не знает об их содержании. Слова политика приводит РИА Новости.

Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. <...> Я не знаю, что в документах, — сказал Байден в ходе пресс-конференции.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

О находке был уведомлен национальный архив, после чего туда были отправлены документы. После инцидента министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе выяснить, как секретные бумаги оказались в экспертном центре.