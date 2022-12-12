Байден сравнил рост экономик США и Китая Байден предположил, что экономика США обгонет Китай по темпам роста ВВП в 2022 году

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Джо Байден

Президент США Джо Байден допустил, что экономика его страны по итогам 2022 года способна обогнать Китай по темпам роста. Это произойдет впервые с 1976 года. В своем прогнозе, которым он поделился с подписчиками Twitter, американский лидер сослался на мнения «независимых экспертов».

Независимые эксперты прогнозируют, что экономика США в этом году может вырасти даже быстрее, чем экономика Китая, — написал Байден.

Личности экспертов политик не раскрыл.

По прогнозам МВФ, в 2022 году рост ВВП Китая ожидается на уровне 3,2%, рост ВВП США — на 1,6%.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишусти заявил, что пессимистичные прогнозы относительно двузначного спада ВВП России по итогам текущего года являются ошибочными. Этот показатель может составить менее 3%.

Перед этим в Росстате заявили, что показатель ВВП по итогам третьего квартала 2022 года снизился на 4% по сравнению с прошлогодним уровнем. Больше всего на снижение индекса физического объема ВВП повлияло уменьшение оптового товарооборота — согласно статистике, он упал на 22,6%.