Байден спросит Нетаньяху об убийстве заложников Байден намерен обсудить с Нетаньяху убийство ЦАХАЛ трех заложников в Газе

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху гибель трех заложников в секторе Газа, которую, как заявлялось, ошибочно допустили израильские военные, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире NBC. Он выразил надежду, что в Израиле внимательно изучат обстоятельства трагедии и извлекут из этого урок, «чтобы подобное больше не повторилось».

Я абсолютно уверен, что президент Байден вновь позвонит Нетаньяху в ближайшие дни. Он поддерживает регулярный контакт с премьер-министром с начала конфликта 7 октября. <...> Я не могу назвать точную дату, но мы проинформируем граждан США об этом разговоре, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что США не обладают достаточной информацией и потому оставляют за Израилем право комментировать случившееся.

Вечером 15 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе боя в секторе Газа военнослужащие ошибочно определили трех заложников как угрозу и открыли по ним огонь. В связи с трагическим инцидентом в ЦАХАЛ выразили семья погибших соболезнования и заявили о своем глубоком сожалении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация США не знает наверняка, находятся ли заложники палестинского движения ХАМАС в затапливаемых Израилем туннелях в секторе Газа. Политик добавил, что смерть каждого мирного жителя является трагедией.