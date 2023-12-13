Байден не исключил присутствия пленных в затапливаемых ЦАХАЛ тоннелях ХАМАС Байден: нет точных данных о пленных в затапливаемых ЦАХАЛ тоннелях ХАМАС

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США не знает наверняка, находятся ли заложники палестинского движения ХАМАС в затапливаемых Израилем туннелях в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден. Политик добавил, что смерть каждого мирного жителя является трагедией, передает ТАСС.

Есть утверждения, что в этих туннелях точно нет заложников. Но я не знаю наверняка. Однако я знаю, что каждая гибель мирного жителя — настоящая трагедия, и Израиль пытается, как я уже заявлял, соотнести свои слова и намерения со своими действиями, — сказал Байден.

Ранее президент США Джо Байден во время поздравления евреев с Ханукой в Белом доме рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. По словам американского лидера, после обстрела тот вернулся спасать вещи из разрушенного дома. При этом Байден описал случай, когда какой-то человек потерял своего сына во время атаки, но по ошибке назвал его своим отцом, а также регулярно путался в местоимениях.

До этого американский лидер заявил, что США будут поставлять оружие Израилю до полного разгрома палестинского движения ХАМАС. Лидер отметил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку из-за характера проводимых военных операций Израиля в секторе Газа мнение мирового сообщества может резко измениться.