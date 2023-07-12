Байден шуткой ответил на вопрос о присоединении Украины к НАТО Байден пошутил, что НАТО потребуется чуть более часа для принятия Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джо Байден

У НАТО уйдет чуть более часа на то, чтобы принять Украину в свои ряды, пошутил президент США Джо Байден. Как заявили в пресс-пуле Белого дома, американский лидер дал такой ответ на вопрос журналиста после двусторонней встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Час двадцать минут, — отшутился президент.

Ранее страны — участницы НАТО провели саммит в Вильнюсе. В совместном заявлении по завершении мероприятия говорилось о том, что будущее Украины — в Альянсе. При этом Зеленского не устроило итоговое коммюнике. Как отмечает The Guardian, украинский президент даже предпринял попытку уговорить союзников переписать документ.

Зеленский подчеркнул, что НАТО не готова ни пригласить, ни принять Украину в свои ряды. Тем временем членство страны в Альянсе могло бы принести пользу в переговорах с Россией, добавил он.

Резкие заявления Зеленского вызвали негодование у американских дипломатов. Так, некоторые политики сочли слова украинского лидера попыткой оказать давление на членов Альянса. Своими высказываниями президент Украины пытается собрать вокруг себя больше союзников, отметили они.