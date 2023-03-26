В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином Кирби: Байден рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином, однако дата звонка не определена

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, однако дата возможного контакта пока не установлена, заявил в интервью телеканалу CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, американский лидер убежден в важности сохранения коммуникаций с Пекином.

Даты такого звонка пока нет. <...> Президент считает, что важно сохранять открытыми каналы коммуникаций с Китаем, — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что процесс подготовки возможного разговора Байдена с Си Цзиньпином не связан с транзитом через территорию США главы администрации острова Тайвань Цай Инвэнь. Во время этого транзита планируется встреча Цай Инвэнь со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Китай выступил против такого транзита.

Важно помнить, что это транзит, это нормально, — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что руководство Китая не находит интереса в организации телефонного разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом. По информации Reuters, общение Си и Байдена могло бы стать первым шагом к нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином, однако, несмотря на усилия американских дипломатов, КНР не проявила особого интереса к данной идее.