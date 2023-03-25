СМИ узнали о нежелании Си Цзиньпина общаться с Байденом Reuters: КНР не заинтересована в организации телефонного разговора Си Цзиньпина и Байдена

Фото: Социальные сети

Руководство Китая не находит интереса в организации телефонного разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. При этом контакт между лидерами двух государств мог стать первым с момента их встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.

По информации Reuters, общение Си и Байдена стало бы первым шагом к нормализации отнощений между Вашингтоном и Пекином. Однако, несмотря на усилия американских дипломатов, КНР не проявила особого интереса к данной идее.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время, однако пока лидер КНР занят.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что разговор Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином планируется, однако в его организации имеются определенные сложности. По словам советника, подобная ситуация сложилась из-за позиции Китая, который "еще не нашел своего нового политического места".