Байден рассказал, когда США потеряют возможность помогать Киеву Байден: США скоро могут лишиться возможности помогать Киеву

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов скоро лишится возможности направлять помощь Киеву, заявил президент США Джо Байден. По его словам, которые цитирует ТАСС, речь идет о ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят, — отметил глава государства.

При этом Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «да или нет?». Ответа он так и не дал.

До этого лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил нижней палате конгресса отложить каникулы. По его словам, отсрочка нужна для согласования дополнительной помощи Украине.

Однако другие члены конгресса не разделяют его энтузиазм. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл указал на маловероятность того, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.