Байден рассказал, как усилит воздушно-космическую оборону США и Канады Байден пообещал обновление системы воздушно-космической обороны США и Канады

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD). В ходе выступления в канадском парламенте хозяин Белого дома пообещал скорое принятие на вооружение усовершенствованных загоризонтных радаров, сообщает РИА Новости.

NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения, — сказал американский президент.

Он также пообещал еще в 2023 году модернизацию инфраструктуры для наблюдения в рамках системы NORAD.

В рамках NORAD Канада и США намерены развернуть радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, которые будут покрывать как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.

Ранее американский сенатор Роджер Уикерс в ходе слушаний в конгрессе заявил, что у США нет средств защиты от российских крылатых ракет и подводных ядерных беспилотников. Он также отметил, что российский ядерный арсенал более крупный и современный, чем американский, и Москва способна быстро его нарастить.