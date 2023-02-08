Байден рассказал, что стало «испытанием на века» для США Байден назвал СВО «испытанием на века» и пообещал помогать Украине сколько нужно

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Джо Байден

США едины в поддержке Украины. Об этом заявил в ежегодном обращении к конгрессу президент Джо Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно, — сказал Байден, обращаясь к послу Украины Оксане Макаровой, присутствующей на оглашении послания в качестве почетного гостя.

Байден также заявил, что российская специальная военная операция на Украине стала «испытанием на века» — как непосредственно для США, так и для всего мира.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передают Украине дальнобойные снаряды GLSDB, чтобы военнослужащие страны смогли отвоевать территории. Райдер уточнил, что планы по ударам разрабатывает украинское руководство. Он отметил, что поставляемое Киеву вооружение позволит ВСУ работать более эффективно на поле боя.

Кроме того, генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, которые ранее Штаты конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева.