Байден: Путин думал, что он жесткий, но наткнулся на железную волю США

Фото: Michal Dyjuk/AP/TASS

Президент США Джо Байден во время выступления у Королевского замка в Варшаве

Президент США Джо Байдена во время выступления в Польше заявил, что Путин неожиданно для себя столкнулся с «железной волей Америки», когда начал боевые действия на Украине. По его словам, российский президент больше не сомневается в силе США.

Путин считал себя жестким, но столкнулся с железной волей Америки. <...> Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции, но он все еще сомневается в нашей убежденности, — заявил Байден.

Также Байден объявил, что в течение недели американское правительство сообщит о введении новых санкций против России.

На этой неделе мы объявим новые санкции. Мы привлечем к ответственности тех, кто виноват в развязывании этой войны. Мы накажем тех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности, — сказал американский президент.

До этого Байден заявлял, что Путин планировал «финляндизировать» НАТО, однако вместо этого Альянс «натоизировал» Финляндию. По его словам, Североатлантический альянс никогда не развалится, а поддержка Украины с каждым днем будет только увеличиваться.