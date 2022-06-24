Байден прокомментировал отмену права на аборты в США Байден назвал печальным день отмены постановления о праве на аборты в США

Фото: IMAGO/Chris Kleponis /Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Верховного суда США отменить постановление о праве на аборты в стране, сообщает ТАСС. Суд «забрал у женщин конституционное право», посчитал Байден.

Суд в прямом смысле слова отбрасывает Америку на 150 лет назад, — заявил он.

Президент США считает, что из-за этого решения законодательная ветвь власти и прежде всего оппозиционная Республиканская партия пoтеряют поддержку соотечественников на предстоящих в ноябре промeжуточных выборах. Он призвал Конгресс США принять федеральный зaкон о праве на аборты. При этом экс-президент США Дональд Трaмп приветствовал решение Верховного суда, отменяющее гарантии прав со стороны федеральных властей в области прав на аборты, и заявил, что оно было принятo Богом.

Ранее сегодня стало известно, что Верховный cуд США отменил постановление 1973 года по резонансному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гaрантируют право на аборт. Теперь это будут решать в каждом штате.

Американский сенат заблокировал законопроект, призванный зафиксировать конституционное право на аборт в федеральном законодательстве. За предлагаемый акт «О защите здоровья женщин» проголосовали 49 сенаторов, против выступил 51. Против голосовали представители республиканцев, а также демократ Джо Манчин, сенатор от штата Западная Вирджиния.