Конгресс США призвали выполнить долг и запретить продажу штурмового оружия Байден призвал конгрессменов запретить продажу штурмового оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден обратился к конгрессменам с призывом выполнить свой долг и защитить американский народ, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном на сайте. Речь идет о принятии запрета на продажу штурмового оружия. С соответствующим предложением Байден выступил после стрельбы в штате Мэн.

Сегодня, после очередной трагедии, я призываю законодателей-республиканцев в конгрессе выполнить свой долг по защите американского народа. Сотрудничайте с нами, чтобы принять законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой емкости, ввести всеобщую проверку личных данных, потребовать безопасного хранения оружия и отменить иммунитет от ответственности для производителей оружия, — заявил Байден.

Президент отметил, что это самое малое, что могут сделать законодатели для американцев. После происшествия каждый из них будет нести на себе шрамы — физические или моральные, добавил Байден.

Мы с Джилл молимся за американцев, которые погибли, за тех, кто все еще находится в реанимации, а также за семьи выживших и членов сообщества, переживающих шок и горе, — добавил президент.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы достигло 22, пострадали при этом 60 человек. Память жертв почтили, опустив флаги страны на всех государственных учреждениях, военных базах и Белом доме.