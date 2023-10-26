В США почтили память погибших при стрельбе в Мэне Байден распорядился приспустить флаги в память о погибших при стрельбе в Мэне

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Президент США Джо Байден распорядился приспустить американские флаги над Белым домом, государственными учреждениями, американскими дипмиссиями и военными базами, говорится в прокламации американского лидера, опубликованной на сайте Белого дома. Таким образом Вашингтон решил почтить память граждан, погибших при стрельбе в городе Льюистон, штат Мэн.

В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 25 октября 2023 года в Льюистоне, штат Мэн, <...> я настоящим приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов Америки был спущен в Белом доме и над всеми общественными зданиями и территориями, на всех военных постах и военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия, — говорится в прокламации Байдена.

Флаги будут оставаться приспущенными до 30 октября. По последним данным, в результате происшествия погибли 22 человека, число раненых достигло 60.

Ранее сообщалось, что житель, подозреваемый в стрельбе, также угрожал открыть огонь по сотрудникам военно-тренировочной базы в Сако. Известно, что мужчина приписан к ней как армейский резервист. По предварительной информации, он проходил лечение в психиатрическом учреждении, где жаловался на голоса в голове.