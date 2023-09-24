Байден привился обновленной вакциной против COVID-19

Фото: IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me/Global Look Press

Президент США Джо Байден сделал прививку обновленной вакциной против COVID-19, сообщает Белый дом со ссылкой на заявление лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора. Отмечается, что Байден призвал последовать его примеру всех американцев.

Вчера утром президент прошел ежегодную вакцинацию от гриппа, а также привился обновленной вакциной от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний. В связи с наступлением сезона простуды и гриппа президент призывает всех американских граждан последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы также пройти полную вакцинацию, — говорится в заявлении врача.

Супруга Джо Байдена Джилл в начале сентября перенесла заболевание COVID-19. По данным Белого дома. болезнь протекала легко, симптомы заболевания оказались слабо выражены. При этом тесты самого президента показали отрицательный результат.

Ранее врач-терапевт Елена Цинбал заявила, что при аллергической реакции на компоненты вакцины, а также при ОРВИ или острой кишечной инфекции необходимо отложить вакцинацию от гриппа. По ее словам, прививаться нужно лишь после окончания выраженных симптомов острого заболевания или ремиссии в случае хронической болезни.