Врач рассказал, в каком случае нельзя делать прививку от гриппа Врач Цинбал: прививаться от гриппа нельзя при аллергии и ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При аллергической реакции на компоненты вакцины, а также при легком ОРВИ или острой кишечной инфекции необходимо отложить вакцинацию от гриппа, заявила «Газета.RU» врач-терапевт Елена Цинбал. По ее словам, прививаться нужно лишь после окончания выраженных симптомов острого заболевания или ремиссии в случае хронической болезни.

Если имеется известная гиперчувствительность к компонентам вакцины, <...> в том числе реакция гиперчувствительности на предыдущую дозу вакцины в виде анафилактического шока или отека Квинке, то прививку не проводят, — сказала Цинбал.

Она отметила, что при отсутствии серьезных противопоказаний плохое самочувствие не является причиной для откладывания вакцинации. Цинбал добавила, что окончательное решение о прививке должен принимать врач.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам рекомендуется прививаться сразу два раза. Сначала вакцину необходимо поставить от гриппа, а после — от пневмонии. Делать сразу две прививки можно в один день, заверил ученый.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальным временем для вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь. В этом случае иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.