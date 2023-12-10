Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря

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Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белый дом, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Предполагается, что визит состоится 12 декабря.

Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, — отметила пресс-служба.

Уточняется, что лидеры двух государств обсудят нынешние нужды Украины. А также обговорят «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент».

Ранее Зеленский пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену «победы» и поздравил его с днем рождения. Также он отметил, что Украина рассчитывает на долгосрочную поддержку со стороны США. Послание он передал через шефа Пентагона Ллойда Остина, ранее приехавшего в Киев.

До этого аналитики сообщали, что Байдену придется убедить Зеленского заключить перемирие с Россией. Только так, по мнению экспертов, у американского главы будет шанс на переизбрание, поскольку маневр позволил бы Байдену обойти серьезного конкурента — экс-главу Штатов Дональда Трампа.