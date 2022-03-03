Байден пообещал США скорое избавление от коронавируса и масок

США в скором времени смогут освободиться от масок в качестве средства защиты от коронавируса. Об этом заявил во время обращения к конгрессу президент Джо Байден. По его словам, достичь этого можно будет уже через несколько недель и тогда американцы смогут вернуться «к нормальному быту». Его слова приводит РИА Новости.

Всего несколько дней назад Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили новые рекомендации по использованию масок. В соответствии с этими новыми правилами большинство американцев на большей части территории страны теперь могут быть свободны от масок. И, судя по прогнозам, большая часть страны достигнет этой точки в течение следующих нескольких недель, — сообщил Байден.

Он также отметил, что Штаты продвигаются вперёд и скоро смогут возвратиться к «более нормальному быту».

Благодаря прогрессу, которого мы достигли за последний год, COVID-19 больше не должен контролировать нашу жизнь. <...> Мы продолжим бороться с вирусом, как и с другими заболеваниями. И поскольку это вирус, который мутирует и распространяется, мы будем начеку, — сказал президент США.

Ранее ВОЗ сообщила об ощутимом снижении числа заражений ковидом в мире. За минувшую неделю в мире заразились коронавирусной инфекцией более 10 млн человек, более 60 тысяч умерли. При этом число выявленных случаев заражения снизилось на 16% в сравнении в предшествующими семью днями, а число летальных исходов сократилось на 10%.

Вирусолог Максим Скулачёв заявил, что заболеваемость «омикроном» падает во всём мире, поэтому не исключено, что антикоронавирусные ограничения полностью отменят через несколько месяцев. Он подчеркнул, что невозможно точно предугадать, будет ли следующая волна коронавируса и появится ли новый штамм.