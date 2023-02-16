Байден пообещал американцам не допустить дефолта в США

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Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления в стране дефолта, трансляцию выступления главы государства вел телеканал CNBС. Он добавил, что республиканцы пытаются взять экономику страны «в заложники» из-за отказа оплатить государственный долг, если тот не примет их экономических планов. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что конгресс должен вновь одобрить повышение потолка госдолга без каких-либо условий.

Это не долг за этот или прошлый год. Мы сократили дефицит на $1,7 млрд за последние два года. Это обязательства, которые накопились за 200 лет. Я ясно дал понять, что не намерен обсуждать вопрос о том, будем мы оплачивать свой долг или нет. Я не позволю этой стране объявить дефолт, — сказал Байден.

По его словам, проект бюджета, который будет представлен в марте, позволит за 10 лет сократить дефицит на $2 триллиона.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит очередное повышение потолка государственного долга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы. Таким образом она прокомментировала ситуацию которая сложилась после промежуточных выборов, из-за которых контроль над двумя палатами конгресса достался двум разным партиям.