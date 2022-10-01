Байден подписал закон, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства страны. Документ также включает $12,4 млрд новой помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Президент подписал закон "Акт о продолжении ассигнований и финансировании поддержки Украины в 2023", который обеспечит средства федеральным агентствам в рамках 2023 фискального года до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и активностей федерального правительства и финансирования поддержки для решения ситуации на Украине, - гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что Сенат конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования правительства страны до 16 декабря 2022 года. Деньги, отложенные для Украины, предназначены для поддержания работы правительства страны, военной помощи и иных целей.

Финансовый год в США начинается 1 октября.

В этой связи актер Кевин Сорбо призвал власти США отвлечься от помощи Киеву и уделить внимание жертвам урагана, обрушившегося на страну. По словам актера, ряд штатов испытывают значительные сложности, при этом «огромные деньги отправляются за границу».