Байден оценил оправдание Трампа сенатом

https://static.news.ru/photo/b08dc440-6e7f-11eb-805f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, «не подлежит сомнению».

Верхняя палата Конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему хозяину Белого дома.

Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению, — говорится в заявлении Байдена, распространённом его администрацией.

Новый хозяин Белого дома считает штурм Капитолия «печальной страницей» в истории США. Он заявил, что те беспорядки напомнили о хрупкости демократии, которая требует защиты.

Байден напомнил, что за импичмент проголосовали семь однопартийцев Трампа. Даже те, кто был против осуждения, считают Трампа морально ответственным за провоцирование «насилия в Капитолии», уточнил Байден.

Он считает, что пришла пора «исцелить душу нации», и назвал это «задачей на будущее».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшего президента США Дональда Трампа оправдали на процессе по импичменту. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования. Для принятия решения об импичменте необходимо было, чтобы его поддержали 67 сенаторов. Несмотря на большинство Демократической партии в парламенте, такого количества голосующих «за» не набралось.