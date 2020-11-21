Байден объявит кандидатов на ключевые посты 24 ноября

https://static.news.ru/photo/c8622ad4-2cd5-11eb-a3b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Демократ Джо Байден, который, вероятно, станет новым президентом Соединённых Штатов, объявит назначения на ключевые посты в стране 24 ноября, сообщил будущий глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.

Первые кандидатуры в кабинет станут известны во вторник. Если вы хотите знать, кто будет возглавлять конкретные ведомства, то вам придется подождать, когда их назовет сам избранный президент во вторник, — сказал он в эфире телеканал ABC.

При этом советник переходной команды Байдена Джен Псаки не назвала определённую дату при ответе на тот же вопрос от журналистов телеканала CNN. Она заявила , что назначения объявят в течение следующей недели (23 — 29 ноября).

Байден назначил Клайна главой аппарата сотрудников своей администрации. До этого он также занимался кадрами при Байдене, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы, а также в администрации вице-президента США при Билле Клинтоне Альберта Гора. Псаки в команде Обамы возглавляла пресс-службу Государственного департамента.

Накануне в США прошли выборы президента. Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.