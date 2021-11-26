Байден обещал поговорить с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что он с большой долей вероятности пообщается со своими коллегами — президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Слова американского лидера приводит CNN.

Со всей вероятность, — сказал Байден, отвечая на вопрос о планируемых контактах.

В последнее время неоднократно говорилось о новой встрече Байдена и Путина. Стороны не исключали, что это может произойти до конца года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал две темы переговоров Путина и Байдена. По его мнению, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и активность НАТО у российских границ.

Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.