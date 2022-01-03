Байден не мог выйти из самолёта в течение получаса

Вашингтон и ряд американских штатов накрыло сильным снегопадом. Это помешало, в частности, возвращавшемуся с новогодних каникул президенту США Джо Байдену выйти из самолёта. Глава государства в течение 30 минут не покидал лайнер после прибытия в столицу страны. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По данным телекомпании, десятки сотрудников базы Andrews чистили лётное поле от снега перед возвращением главы государства, однако это не помогло избежать инцидента.

В какой-то момент в снегу застрял трап, по которому президент обычно выходит из самолёта. Это привело к тому, что президент и сотрудники его аппарата не могли покинуть борт в течение примерно получаса, — сообщило СМИ.

В конце концов снег был расчищен и трап был подан.

Джо Байден летал на новогодние каникулы в родной штат Делавэр. Самолёт президента традиционно приземляется на авиационной базе ВВС США Andrews в штате Мэриленд, а затем глава государства пересаживается на вертолёт и направляется в Белый дом. На этот раз снегопад изменил традиционный вариант, и Байден отправился в резиденцию главы государства на автомобиле.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился сильнейший с 1993 года снегопад.