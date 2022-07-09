Байден назвал лучшую секретную службу мира Байден назвал американское ЦРУ лучшей секретной службой

Фото: CIA/Global Look Press

Лучшей секретной службой мира является американское ЦРУ. Такое мнение высказал в ходе посещения Центрального разведывательного управления президент США Джо Байден. По его словам, служба смогла предсказать и предупредить мир об украинских событиях. Об этом пишет РИА Новости.

Ясно, что вы лучшие во всем мире, — заявил Байден.

Он сравнил с искусством работу сотрудников ЦРУ, предсказавших «планы Владимира Путина на Украине».

Мы видели, что он делал. Вы видели их силы, его планы, — сказал Байден.

По словам главы американского государства, спецслужбе удалось не раскрыть при этом свои источники и методы, а на основании преданной достоянию общественности информации удалось объединить союзников и партнёров по всему миру.

Ранее сообщалось, что разведывательное сообщество США проводит внутреннюю проверку собственных методов оценки боевой способности иностранных вооружённых сил. Поводом для проверки стало письмо от американских конгрессменов. В своём послании законодатели поинтересовались, чем руководствуются сотрудники разведслужб при составлении своих оценок.