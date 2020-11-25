Байден допустил включение республиканцев в свою администрацию

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Лидирующий на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден не исключил, что ряд должностей в его администрации могут занять республиканцы.

Да, нам осталось сделать ещё много разных назначений, — ответил Байден на вопрос журналистов MSNBC о возможном включении республиканцев в свой аппарат.

При этом демократ добавил, что таких назначений не стоит ожидать в ближайшее время. Байден подчеркнул, что его цель — чтобы страна была «единой».

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назначил шесть членов Демократической партии на посты своих советников. Столько же республиканцев назначил на должности министров его предшественник Барак Обама.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывался признавать поражение и пытался оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как сообщал NEWS.ru, в команде Джо Байдена не считают необходимыми его прямые консультации по передаче власти с действующим президентом Дональдом Трампом.