Команда Байдена не видит необходимости в личной консультации от Трампа

https://static.news.ru/photo/bc6d578e-2f3d-11eb-827c-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Syed Yaqeen/Global Look Press

Команда победившего на президентских выборах в США Джо Байдена не считает необходимыми его прямые консультации по передачи власти с действующим президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила представитель избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд.

По её словам, команда Байдена уже начала получать необходимую информацию для успешной передачи дел от одной администрации другой. И в штабе довольны тем, как осуществляется процедура передачи полномочий.

Мы не считаем, что избранному президенту Байдену необходимо напрямую общаться с президентом Трампом, чтобы получать эту информацию, — цитирует ТАСС Бедингфилд.

Ранее стало известно, что Байден не считает пока необходимым обращаться в суд, чтобы вынудить действующую администрацию и профильные ведомства признать его избранным руководителем страны, заявила советник переходной команды политика Джен Псаки 22 ноября. Таким образом она ответила на вопрос журналистов, готов ли Байден оформить иск в суд из-за того, что процедура передачи руководящих полномочий в США ещё не началась.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как передавал NEWS.ru, глава аппарата Байдена Рон Клэйн заявил, что инаугурация нового президента в январе из-за пандемии COVID-19 пройдёт с меньшим размахом, чем прежние церемонии.