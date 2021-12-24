Байден допустил дополнительную вакцинацию для некоторых американцев

Американские специалисты выясняют, требуется ли определённым категориям населения США четвёртая доза вакцины от коронавирусной инфекции. По словам главы Белого дома Джо Байдена, такая вероятность существует. Соответствующее заявление президент США сделал в интервью телекомпании ABC.

Уверен, что учёные уделяют самое пристальное внимание тому, понадобится ли ещё одна бустерная прививка, — сказал он.

Байден добавил, что советуется со специалистами по этому вопросу.

Ранее глава Белого дома заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стал доминирующим в США. Он призвал соотечественников вакцинироваться, поскольку отсутствие прививки может привести к госпитализации и смерти.

Кроме того, специалист отдела инфекционного контроля Кливлендского медцентра University Hospitals доктор Клаудиа Хойен подчеркнула, что «омикрон» является вторым по заразности инфекционным заболеванием после кори. Она отметила, что ситуация резко изменилась за последние две недели и американцы должны это понимать. Хойен добавила, что «омикрон»-штамм намного более заразен, чем предыдущие варианты коронавирусной инфекции.