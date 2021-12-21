Байден объявил «омикрон» доминирующим в США

Штамм «омикрон" коронавируса стал доминирующим в США. Об этом объявил президент Джо Байден в обращении к нации. Его слова приводит РИА Новости.

«Омикрон» теперь доминирует в стране, это произошло так быстро, — сообщил глава американского государства.

Он призвал соотечественников вакцинироваться, поскольку отсутствие прививки может привести к крайне печальным последствиям: госпитализации и смерти.

При этом Байден отметил, что случаи заражения коронавирусом выявляются в том числе у сотрудников Белого дома, прошедших полную вакцинацию.

«Омикрон» передаётся так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди, — сказал американский лидер.

Президент подчеркнул, что США готовы к росту заболеваемости COVID-19 и не допустят повторения ситуации марта 2020 года. Тогда американская система здравоохранения оказалась не готов к пандемии и была полностью перегружена.

Ранее стало известно, что Джо Байден провёл около 30 минут рядом с сотрудником Белого дома, у которого позднее был выявлен коронавирус. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 декабря. После этого Байден также сделал тест, и он оказался отрицательным.