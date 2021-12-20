Псаки сообщила о тесном контакте Байдена с больным коронавирусом

Президент США Джо Байде провёл около 30 минут рядом с сотрудником Белого дома, у которого позднее был выявлен коронавирус. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 декабря. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, Байден около 30 минут провёл в самолете Air Force One с сотрудником Белого дома среднего звена. Позже у этого работника был выявлен коронавирус. При этом отмечалось, что сотрудник полностью вакцинирован и получил бустерный укол.

Известно, что перед полётом с Байденом сотрудник сдал тест и он дал отрицательный результат. Симптомы заболевания стали проявляться в воскресенье, 19 декабря, а в понедельник был получен положительный результат теста на COVID-19.

После этого Байден также сделал тест и он оказался отрицательным. По словам Джен Псаки, президент не планирует менять распорядок дня.

Поскольку руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний не требует, чтобы полностью вакцинированные люди помещались на карантин после контакта с зараженными, президент продолжит придерживаться своего ежедневного графика, — сказал пресс-секретарь.

Байден полностью вакцинирован против COVID-19, он также сделал бустерный укол.

Ранее стало известно, что штамм «омикрон» стал доминирующим в США. На него приходится более трёх четвертей заражений. Такие данные опубликовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США. Ранее доминировавший штамм «дельта» теперь является причиной четверти всех заражений.

Также в США зарегистрирован первый случай летального исхода в результате заражения штаммом «омикрон» коронавируса.