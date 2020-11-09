Байден: до выхода вакцины от COVID могут умереть 200 тысяч американцев

https://static.news.ru/photo/e1f9bf98-22b7-11eb-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До того, как вакцина от коронавируса может стать доступной, жертвами заболевания могут стать около 200 тыс. жителей Соединённых Штатов. Так считает набравший большинство голосов в президентской гонке демократ Джо Байден.

Об этом он заявил на брифинге в Уилмингтоне (штат Делавэр) после встречи с группой экспертов из созданной им комиссии по вопросам борьбы с пандемией.

Из-за этого кризиса гибнет почти по тысяче человек в сутки, уже почти 240 тыс. американцев скончались. Прогнозы указывают на то, что мы можем потерять еще 200 тыс. жизней в предстоящие месяцы, прежде чем будет широко доступна вакцина, — подчеркнул Байден в эфире CNN.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом.

Ситуация с COVID-19 в США близка к катастрофе: число новых случаев заражения растёт очень быстро, а американцы всё меньше доверяют докторам и медучреждениям. Кроме того, Байден принял решение ввести обязательное ношение масок на территории всей страны.

Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ.Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги.

Как писал NEWS.ru, ранее Байден заявил, что даже если и удастся вакцинировать от коронавируса часть граждан в 2020 году, то до этого процесса в масштабах всей страны пройдёт ещё много месяцев.